ВОЗ подтвердила режим ЧС в мировом здравоохранении

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) в мировом здравоохранении сохраняет свою актуальность. Об этом заявил гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, передает ТАСС.

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В связи с распространением заболевания mpox («Эмпокс», новое наименование оспы обезьян) 14 августа был введен режим ЧС.

Основанием для такого суждения послужил рост числа заболевших и продолжающееся географическое распространение оспы обезьян. По словам Гебрейесуса, это требует принятия скоординированных мер реагирования «странами и партнерами».

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что риски распространения оспы обезьян в России на данный момент минимальны. Отмечается, что в рамках «Санитарного щита» на пунктах пропуска усилили санитарно-карантинный контроль.