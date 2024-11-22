В Киеве сломалась система оповещения о воздушной тревоге

В трех районах Киева произошел сбой в работе системы оповещения населения о воздушной тревоге. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что пока системы не заработают вновь, их функции будут выполнять механизированные средства. Как ожидают в городской администрации, они будут работать до 25 ноября включительно.

"В связи с техническими проблемами на оборудовании "Укртелекома" оповещение о воздушной тревоге на ряде улиц Шевченковского, Соломенского и Святошинского районов будет происходить через громкоговорители", — сообщили в администрации Киева.

Ранее в Киевской области произошли взрывы.