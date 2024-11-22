Маск пообещал урегулировать расходы на оборону в США

Новый департамент по достижению государственной эффективности в США (DOGE) повысит эффективность расходов в оборонной сфере, заявил предприниматель Илон Маск, которого победивший на выборах президента Дональд Трамп пообещал назначить на руководящий пост в структуре. В своей соцсети X он ответил на публикацию бизнесмена Вивека Рамасвами о необходимости не просто «рефлекторно увеличивать» объемы расходов в отрасли.

DOGE улучшит эффективность расходов на оборону, — написал Маск.

До этого он пообещал сократить сотни федеральных агентств в США, а также составить список самых глупых трат государственного бюджета. По мнению Маска, это будет одновременно трагично и весело. Предприниматель также попросил предупредить его, если под сокращения попадут важные расходы.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя возможность посредничества американского миллиардера в украинском конфликте, заявил, что Илон Маск популярен в сфере технологий. По его словам, о дипломатических усилиях бизнесмена пока не известно.

Также источники сообщали, что Маск и кандидат на должность спецпосланника США по Украине Борис Эпштейн поругались из-за назначений в будущей администрации Трампа. Бизнесмен обвинил оппонента в сливе информации о переходе власти.