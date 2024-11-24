Медведев иронично назвал честной позицию США по ордеру МУС об аресте Нетаньяху

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале иронично прокомментировал реакцию в США на решения Международного уголовного суда (МУС) выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и экс-министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. Он обратил внимание на заявление американского сенатора-республиканца Линдси Грэма, который пригрозил "разрушить экономику" четырех стран — союзников Соединенных Штатов, если они предпримут попытки арестовать главу израильского кабмина, помогая МУС. По словам Медведева, США "признают нелегитимный МУС в отношении руководителей одних стран и готовы просто рвать на части любые другие государства" за исполнение актов этого суда в отношении должностных лиц их сателлитов. Он назвал такую позицию Соединенных Штатов "честной" и "открытой". 21 ноября МУС выдал ордер на арест Нетаньяху и Галанта в связи с ситуацией в секторе Газа. В официальном документе говорится, что палата предварительного производства суда приняла решение о выдаче ордеров за преступления против человечности и военные преступления, которые были совершены не позднее чем с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года. Израильская сторона отвергла ордер на арест Нетаньяху и Галанта, выданный МУС, назвав обвинения ложными и имеющими антисемитский характер.