Стало известно о звонке Байдена Макрону после испытания «Орешника»

Действующий президент США Джо Байден позвонил своему французскому коллеге Эммануэлю Макрону после испытания российской ракеты «Орешник». Они обсудили развитие событий на Украине, передает пресс-служба Белого дома.

«Президент Байден обсудил сегодня с президентом Франции Макроном ряд глобальных и двусторонних вопросов: события на Украине, а также на Ближнем Востоке, в том числе усилия по достижению соглашения о прекращении огня в Ливане», — говорится в сообщении.

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Также лидеры двух стран пообещали продолжать тесное взаимодействие и консультации как лично, так и через свои силы национальной безопасности.