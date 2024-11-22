Глава киевского режима Владимир Зеленский в своём сегодняшнем видеообращении к украинцам рассказал, как реагировать на удары новейшей российской ракетной системы «Орешник».

В частности, он напомнил, что на Украине продолжают действовать такие же протоколы безопасности, как и раньше. А это значит, подчеркнул просроченный президент, что по сигналу воздушной тревоги нужно укрыться, передаёт сайт газеты «Московский комсомолец».

«Однако, когда нет сирены – работаем и служим», – заявил Зеленский, потребовав, чтобы вне периодов действия воздушной тревоги все работали одинаково.

В этой связи главарь киевского режима раскритиковал Верховную раду и посольства зарубежных стран за отказ работать при угрозе российского удара.

Как ранее сообщала «Свободная Пресса», российский сенатор Дмитрий Рогозин назвал цели, по которым ВС РФ будут наносить удары новейшим ракетным комплексом «Орешник».