На 47-м году жизни скончался американский политолог и бывший офицер ВС США Скотт Беннет, который выполнял секретные поручения ЦРУ и Госдепа. Об этом «Известиям» рассказали его знакомые.

По предварительным данным, причиной смерти Беннета стал рак печени. Он скончался в Уолнат-Крик в штате Калифорния.

В «Известиях» указали, что Беннет часто давал изданию комментарии по теме конфликта на Украине.

Напомним, что в последние годы экс-офицер выступал военным экспертом и неоднократно ездил в зону СВО в Донбассе. Также Беннет выступал с критикой в адрес Белого дома, поставляющего Украине оружие, и осуждал действия ВСУ. Он отмечал, что население США не представляет, что на самом деле происходит на территории Донбасса, где киевский режим сознательно убивает гражданское население.