Еще одна европейская страна сообщила о готовности арестовать Нетаньяху

Канцелярия премьер-министра Великобритании Кира Стармера указала на то, что глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху будет арестован, если окажется на территории Соединенного Королевства.

"Великобритания всегда будет придерживаться своих юридических обязательств, как прописано в национальном и на самом деле в международном законодательстве", - заявил официальный представитель премьера.

Его комментарий на решение Международного уголовного суда (МУС) выдать ордера на арест Нетаньяху и экс-главы Минобороны Израиля Йоава Галанта приводит телеканал Sky News.

В канцелярии Стармера признали, что механизм применения ордеров МУС на территории Великобритании до этого ни разу не применялся, так как лица, в отношении которых они выписывались, никогда ранее не посещали территорию королевства.

Палата предварительного производства МУС выдала ордера на арест Нетаньяху и Галанта за предполагаемые военные преступления и преступления против человечности, совершенные как минимум с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года на территории Палестины, в том числе в секторе Газа. По мнению МУС, оба они несут уголовную ответственность за такие преступления, как убийства, преследования и другие бесчеловечные деяния, а также за умышленное совершение действий, подвергающих гражданское население голоду, в качестве способа ведения войны.