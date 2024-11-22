Болезнь королевы Камиллы оказалась серьезнее ожидаемого
Состояние здоровья снова помешало королеве Камилле, супруге британского короля Карла III, посетить запланированное мероприятие. Об этом сообщает издание People.
Камилла неожиданно пропустила Благотворительное королевское варьете — ежегодное благотворительное представление, которое транслирует британское телевидение. Средства, собранные во время представления, переводятся в благотворительный фонд, поэтому на нем всегда присутствуют члены королевской семьи.
Об отсутствии королевы стало известно всего за четыре часа до начала мероприятия. Букингемский дворец объяснил его рекомендациями врачей: они считают, что болезнь, перенесенная Камиллой в начале ноября, оказалась серьезнее ожидаемого, и советуют ей больше отдыхать.
"После недавней легочной инфекции у королевы по-прежнему сохраняются некоторые послевирусные симптомы. Вследствие этого врачи посоветовали Ее величеству после занятой недели с множеством мероприятий отдать приоритет достаточному отдыху". Из заявления Букингемского дворца
О том, что у королевы Камиллы диагностировали легочную инфекцию, стало известно 5 ноября. В заявлении Букингемского дворца не уточнялось, чем именно заболела королева. Термин «легочная инфекция», который в нем упомянут, чаще всего используют в отношении воспаления легких и бронхита. 13 ноября дворец объявил о выздоровлении королевы.