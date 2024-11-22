Болезнь королевы Камиллы оказалась серьезнее ожидаемого

Состояние здоровья снова помешало королеве Камилле, супруге британского короля Карла III, посетить запланированное мероприятие. Об этом сообщает издание People.

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Камилла неожиданно пропустила Благотворительное королевское варьете — ежегодное благотворительное представление, которое транслирует британское телевидение. Средства, собранные во время представления, переводятся в благотворительный фонд, поэтому на нем всегда присутствуют члены королевской семьи.

Об отсутствии королевы стало известно всего за четыре часа до начала мероприятия. Букингемский дворец объяснил его рекомендациями врачей: они считают, что болезнь, перенесенная Камиллой в начале ноября, оказалась серьезнее ожидаемого, и советуют ей больше отдыхать.

"После недавней легочной инфекции у королевы по-прежнему сохраняются некоторые послевирусные симптомы. Вследствие этого врачи посоветовали Ее величеству после занятой недели с множеством мероприятий отдать приоритет достаточному отдыху". Из заявления Букингемского дворца

О том, что у королевы Камиллы диагностировали легочную инфекцию, стало известно 5 ноября. В заявлении Букингемского дворца не уточнялось, чем именно заболела королева. Термин «легочная инфекция», который в нем упомянут, чаще всего используют в отношении воспаления легких и бронхита. 13 ноября дворец объявил о выздоровлении королевы.