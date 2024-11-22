В Испании готовят план на случай войны

Власти Испании стали прорабатывать национальный план гражданской защиты на случай военных действий. Об этом сообщает 20 Minutos со ссылкой на источники в МВД страны.

Отмечается, что такое решение было принято после эскалации украинского конфликта. При этом, содержание самого плана пока остается неизвестным. Источник уточнил, что оно будет опубликовано «скоро».

«В условиях эскалации международной военной напряженности, когда Россия и Украина запускают ракеты дальнего радиуса действия друг против друга, правительство Испании готовит первый национальный план гражданской защиты, направленный на противодействие военному риску, на случай, если война затронет испанскую территорию», — сообщает издание.

Ранее президент России Владимир Путин выступил со специальным обращением, в котором заявил о запуске баллистической ракеты средней дальности «Орешник» по военному объекту в Днепропетровске.