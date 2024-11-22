Задержание призывавшего украинцев к «майдану» в 2014 году экс-депутата Рады Мустафу Найема в Афганистане довольно символично, заявил NEWS.ru бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. По его словам, отношения между Москвой и Кабулом находятся на достаточно высоком уровне, поэтому проблем с его выдачей в Россию, если это потребуется, не будет.

Если его действительно задержали в Афганистане, то это довольно символично. Хотя, конечно, сам факт задержания нужно проверить. Стоит также учитывать, что отношения между Москвой и Кабулом находятся на достаточно высоком уровне. Так что проблем с выдачей Найема в Россию, если это потребуется, не будет, – сказал Килинкаров.

Он отметил, что Евромайдан был запущен далеко не только благодаря его словам, для начала протестов все уже было готово. Однако Найем просто выполнил часть работы, которую ему поручили сценаристы, отметил Килинкаров.

Ранее два года помогавший российским войскам с подконтрольной Украине территории американец Дэниел Мартиндейл дал совет иностранным наемникам объективно читать новости, прежде чем вступать в боевые действия. Мартиндейла из зоны боевых действий вывезли российские военнослужащие в районе села Богоявленка в ДНР. Затем американца доставили в Донецк. Силовики уточнили, что иностранец находился на подконтрольной Киеву территории еще до начала СВО.