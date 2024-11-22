МИД ФРГ оценил сравнение ордеров МУС на «арест Путина» и Нетаньяху словами «это другое»

Ситуации с ордерами Международного уголовного суда (МУС) на арест премьера Израиля Биньямина Нетаньяху и президента России Владимира Путина совершенно разные. Так сравнение оценил официальный представитель МИД Германии Кристиан Вагнер, передает РИА Новости.

© Lenta.ru

«Хотел бы еще раз подчеркнуть по этому сравнению [Нетаньяху] с Путиным: в том случае это совершенно другое», — заявил дипломат.

Вагнер также указал, что Израиль стал жертвой нападения со стороны палестинского движения ХАМАС 7 октября 2023 года, тогда как Россия, по его мнению, якобы «напала на страну в нарушение международного права».

Ранее МУС выдал ордеры на арест Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта за «преступления против человечности и военные преступления, совершенные как минимум в период с 8 октября 2023 года по 20 мая 2024 года». Палата предварительного производства МУС отклонила возражения Израиля, поданные в соответствии со статьями 18 и 19 Римского статута.

Арестовать Нетаньяху и Галанта пообещали в Великобритании и Швейцарии. Аналогичные заявления сделали в Канаде и Нидерландах.