Бжания покинул Абхазию после того, как ушел в отставку

Бывший президент Абхазии Аслан Бжания покинул республику после своей отставки. В данный момент он улетает в Москву.

«Я сейчас не в Абхазии», — передает слова Бжании ТАСС.

Он уточнил, что направляется в Москву, где проведет несколько дней.

Массовые протесты и беспорядки в Абхазии завершились соглашением между властью и оппозицией. Аслан Бжания 19 ноября подал заявление об отставке с поста президента Абхазии. Исполняющим обязанности президента назначен вице-президент Бадра Гунба. Ранее появлялась информация о том, что Бжания якобы находится на территории русской военной базы, передает «Царьград».