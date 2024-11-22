Лукашенко предоставил убежище бывшему польскому судье Шмидту

Президент Белоруссии Александр Лукашенко предоставил убежище в республике бывшему польскому судье Томашу Шмидту.

«Президентом предоставлено убежище в Беларуси Томашу Шмидту, преследуемому по политическим мотивам в Польше», — сообщает Telegram-канал «Пул Первого».

Кроме того, Лукашенко подписал указ о приёме в гражданство 257 человек, в том числе 15 несовершеннолетних.

В октябре польские власти аннулировали паспорт выехавшего в Белоруссию экс-судьи Томаша Шмидта.

Ранее польская прокуратура инициировала розыск Шмидта по ещё одному уголовному делу.