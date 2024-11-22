Российским журналистам отказали в допуске в штаб-квартиру ЮНЕСКО

Секретариат ЮНЕСКО не аккредитовал российских журналистов на заседание Международной программы развития коммуникации и не выдал им допуск в штаб-квартиру организации. Об этом сообщает пресс-служба постпредства России при организации.

Там указали, что по правилам МПРК заседания имеют открытый характер и никаких запретов на посещение ЮНЕСКО не существует.

«Таким образом, под давлением "коллективного Запада" секретариат организации под руководством француженки Одри Азуле лишь на словах декларирует свободу слова, а на деле сам ограничивает права журналистов», — отметили в постпредстве.

На этом фоне там потребовали «строгого соблюдения сотрудниками секретариата Устава ЮНЕСКО», в том числе тех пунктов, которые обязуют «не запрашивать или получать указания от какого бы то ни было правительства или от учреждения и воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на их положении как международных должностных лиц».

Отказ в допуске российским журналистам в штаб-квартиру организации также прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.