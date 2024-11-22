Экс-канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Украина не смогла бы взять под контроль Донецк и Луганск в 2014 году. Об этом сообщает «Московский комсомолец» со ссылкой на Spiegel.

Такое заявление она сделала во время интервью по поводу скорой публикации автобиографии. По словам Меркель, именно из-за подобных опасений она выступала против поставок оружия Украине.

«Я придерживалась мнения, что у этого не было шанса на успех. С другой стороны, я понимала, что украинцев нельзя оставлять беззащитными. Это была дилемма. В итоге из Германии мы не поставляли оружие, но поддерживали все усилия со стороны НАТО», – рассказала она.

Ранее Меркель заявила, что считала строительство «Северного потока - 2» политически оправданным.