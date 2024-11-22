Главным кандидатом на пост посла Украины в США является заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква. Об этом заявил депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов) в своем Telegram-канале.

Жовква работает на нынешней должности с 2014 года. Официальные причины его перевода из офиса президента Украины не сообщаются. Политическое руководство Украины пока никак не комментировало это информацию.

Жовква не раз жаловался на нежелание НАТО принимать Украину в альянс. В июне 2022 он заявил, что организация отклонила устремления Киева по вступлению, поэтому Украина не будет предпринимать дальнейших шагов.

Ранее Игорь Жовква сообщил, что Украина передаст Москве план по мирному урегулированию конфликта через страны, которые имеют с ней «соответствующий диалог». Чиновник утверждал, что тогда этот план готовился.