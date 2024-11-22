Бербок сделала неожиданное заявление о России

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок на конференции по климату в Баку сделала неожиданное заявление о России, назвав нашу страну частью европейской семьи.

При этом она всё-такие не удержалась от очередных нападок в адрес РФ, обвинив её якобы в подрыве мира в Европе, передаёт РИА Новости.

«Мы столкнулись с ситуацией, при которой вот уже тысячу дней на нашем европейском континенте Россия, которая тоже является частью нашей европейской семьи, атакует наш европейский мирный порядок», – подчеркнула немецкий министр.

Кроме того, выступая на той же пресс-конференции, Бербок также обвинила Россию якобы в ведении гибридной войны против других стран континента, заявив о кибератаках и отправках посылок со взрывчатыми веществами.

Бербок пригрозила Китаю за помощь России

Как сообщала «Свободная Пресса», ранее Бербок объяснила, для чего Украине дальнобойное оружие.