Великобритания продолжит поддерживать Украину и оказывать ей необходимую помощь, заявила глава королевского министерства внутренних дел Иветт Купер, передает The Standard. Таким образом политик прокомментировала запуск новейшей российской гиперзвуковой баллистической ракеты средней дальности «Орешник».

В заявлениях России нет ничего нового. Мы ясно дали понять, что поддерживаем Украину. Именно поэтому мы поставляем Украине оружие и технику, и будем продолжать делать это, — подчеркнула Купер.

Ранее российский лидер Владимир Путин в ходе обращения 21 ноября заявил, что российские войска нанесли удар по заводу «Южмаш» в Днепре баллистической ракетой «Орешник» с неядерным гиперзвуковым оснащением. Президент подчеркнул, что испытания ракеты в боевых условиях стали ответом на провокации со стороны Запада.

The Guardian: ракета "Орешник" достигнет Европы при запуске с юго-запада РФ

Позже американский журналист Джексон Хинкл выразил мнение, что президент Украины Владимир Зеленский должен написать российскому лидеру Владимиру Путину благодарственное письмо после удара ракетой «Орешник». Он, по словам журналиста, обязан сказать спасибо за сохранение своей жизни. Он добавил, что украинский президент делает все возможное, чтобы спровоцировать Москву на крупномасштабный удар по Украине.