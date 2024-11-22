Пока вы не уснули: последствия на «Южмаше» от удара «Орешником» и Белоусов о разгроме ВСУ
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Стали известны разрушения на «Южмаше» после удара «Орешником»
Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении привел к разрушениям в цехах украинского завода «Южмаш». Об этом пишет газета «Московский комсомолец». «Орешник» был применен в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях. Президент России Владимир Путин заявил, что средств противодействия этой системе на сегодняшний день нет.
Белоусов заявил в зоне СВО, что лучшие части ВСУ перемолоты
Российские войска перемололи лучшие части Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале, об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов во время посещения группировки войск «Север».
Комика Поперечного* оштрафовали за дискредитацию армии
Комик и блогер Данила Поперечный* оштрафован за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Тверского суда Москвы. Сумма административного штрафа составляет 50 тысяч рублей. Поперечный в суд не прибыл, на заседание пришел его представитель.
Меркель объяснила важность контактов с Путиным
Контакты с президентом России Владимиром Путиным были необходимы, чтобы избегать кризисной ситуации, которая привела к конфликту на Украине. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова передает Tagesspiegel.
Названы последствия санкций против Газпромбанка
Рестрикции, введенные в отношении Газпромбанка (ГПБ), несут угрозу расчетам за российский газ и могут привести к перенастройке всей системы оплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.
Россия досрочно снимет запрет на экспорт бензина
Ограничение на вывоз топлива за границу будет снято раньше срока. Правительство РФ снимет запрет на вывоз бензина в ближайшие дни. Об этом рассказал в беседе с ТАСС вице-премьер России Александр Новак.
«Роскосмос» сообщил о новом маршруте станции «Луна-26»
Полет станции «Луна-26» к естественному спутнику Земли займет 22 дня. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», передает РИА Новости.
У Акинфеева артрит 4-й степени
Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью Sport24 заявил, что после второй операции на колене, которая состоялась после столкновения с форвардом «Спартака» Веллитоном, у него развился артрит.
ФНС закрыла юрлицо Блиновской после ее банкротства
ФНС закрыла юридическое лицо блогера Елены Блиновской после ее банкротства. Как сообщает Telegram-канал Mash, через индивидуальное предпринимательство она получала выплаты за «Марафоны желаний».
АвтоВАЗ отреагировал на сообщения о подорожании автомобилей Lada
Источники сообщали о двухэтапном повышении стоимости машин российского производителя. АвтоВАЗ прокомментировал информацию о том, что в ближайшие месяцы машины модельного ряда в среднем подорожают на 100 тысяч рублей.