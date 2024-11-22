Пока вы не уснули: последствия на «Южмаше» от удара «Орешником» и Белоусов о разгроме ВСУ

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Стали известны разрушения на «Южмаше» после удара «Орешником»

Удар «Орешником» в безъядерном гиперзвуковом оснащении привел к разрушениям в цехах украинского завода «Южмаш». Об этом пишет газета «Московский комсомолец». «Орешник» был применен в ответ на удары западными ракетами ATACMS и Storm Shadow по объектам в Курской и Брянской областях. Президент России Владимир Путин заявил, что средств противодействия этой системе на сегодняшний день нет.

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Белоусов заявил в зоне СВО, что лучшие части ВСУ перемолоты

Российские войска перемололи лучшие части Вооруженных сил Украины (ВСУ). Как сообщает пресс-служба Минобороны в Telegram-канале, об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов во время посещения группировки войск «Север».

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Комика Поперечного* оштрафовали за дискредитацию армии

Комик и блогер Данила Поперечный* оштрафован за дискредитацию российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на решение Тверского суда Москвы. Сумма административного штрафа составляет 50 тысяч рублей. Поперечный в суд не прибыл, на заседание пришел его представитель.

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Меркель объяснила важность контактов с Путиным

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Контакты с президентом России Владимиром Путиным были необходимы, чтобы избегать кризисной ситуации, которая привела к конфликту на Украине. Об этом заявила бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель, ее слова передает Tagesspiegel.

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Названы последствия санкций против Газпромбанка

Рестрикции, введенные в отношении Газпромбанка (ГПБ), несут угрозу расчетам за российский газ и могут привести к перенастройке всей системы оплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на опрошенных экспертов.

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Россия досрочно снимет запрет на экспорт бензина

© Александр Гальперин / РИА Новости

Ограничение на вывоз топлива за границу будет снято раньше срока. Правительство РФ снимет запрет на вывоз бензина в ближайшие дни. Об этом рассказал в беседе с ТАСС вице-премьер России Александр Новак.

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«Роскосмос» сообщил о новом маршруте станции «Луна-26»

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Полет станции «Луна-26» к естественному спутнику Земли займет 22 дня. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов в интервью Марине Ким для проекта «Новый мир», передает РИА Новости.

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У Акинфеева артрит 4-й степени

Голкипер московского ЦСКА Игорь Акинфеев в интервью Sport24 заявил, что после второй операции на колене, которая состоялась после столкновения с форвардом «Спартака» Веллитоном, у него развился артрит.

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ФНС закрыла юрлицо Блиновской после ее банкротства

ФНС закрыла юридическое лицо блогера Елены Блиновской после ее банкротства. Как сообщает Telegram-канал Mash, через индивидуальное предпринимательство она получала выплаты за «Марафоны желаний».

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АвтоВАЗ отреагировал на сообщения о подорожании автомобилей Lada

© Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

Источники сообщали о двухэтапном повышении стоимости машин российского производителя. АвтоВАЗ прокомментировал информацию о том, что в ближайшие месяцы машины модельного ряда в среднем подорожают на 100 тысяч рублей.

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