В Минске рассказали о сигналах от стран Старой Европы

В странах Старой Европы услышали предложение Минска сотрудничать по теме борьбы с нелегальной миграцией.

Об этом заявил глава МИД Белоруссии Максим Рыженков, передает РИА Новости.

«Определенные круги со стороны стран той глубинной, старой Европы, для которых проблема нелегальной миграции, действительно, проблема, пошли по пути встречного нащупывания подходов», — сказал он.

При этом он подчеркнул, что эта тема неинтересна соседям Белоруссии из числа стран ЕС, так как для Польши, Латвии и Литвы проблема миграции является способом «надуть свой экономический и политический пузырь». Он подчеркнул, что прибалтийские республики вместе с Польшей пытаются продемонстрировать, что они «сдерживают орды беженцев», чтобы «выбить деньги из ЕС».

Ранее главы МИД России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков возложили цветы к Вечному огню у Брестской крепости. Отмечается, что глава российского внешнеполитического ведомства прибыл в Брест для обсуждения подготовки заседания Высшего Государственного Совета Союзного Государства России и Белоруссии, которое должно состояться в декабре.