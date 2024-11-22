Бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель рассказала, что была опечалена победой республиканца Дональда Трампа на президентских выборах в США. В интервью газете Der Spiegel, она призналась, что ждала другого результата. Экс-канцлер добавила, что избранный президент США всегда хочет выйти победителем из любой ситуации.

[Я испытала] печаль. Для меня разочарованием было уже то, что [кандидат от демократов] Хилари Клинтон не победила в 2016 году. Я желала другого исхода, — сказала Меркель.

До этого издание New York Times сообщало, что возможность возвращения Дональда Трампа на пост президента США вынудила немецких чиновников и их коллег по НАТО начать неофициальные переговоры. Члены Альянса обсуждали возможность существования Блока без лидерства США.

Ранее сенатор Алексей Пушков назвал жителей Германии нацией с самыми «промытыми мозгами» в Европе. Об этом, по его словам, свидетельствовала их убежденность в победе Камалы Харрис на ноябрьских выборах.

Также Пушков ответил на слова Мерца о том, что он готов передать Украине дальнобойные ракеты Taurus, от чего отказывается нынешний председатель правительства Олаф Шольц. Политику, по словам Пушкова, следовало бы помнить, что стало с гитлеровской Германией, когда та напала на Советский Союз.