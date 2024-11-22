Меркель высказалась о неспособности Киева вернуть контроль над Донбассом
Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что она не верила в способность Украины получить контроль над Донбассом военным путем. Об этом она рассказала в интервью Spiegel.
Меркель задали вопрос, почему она выступала против поставок оружия Украине в 2014 году. Бывший канцлер заявила, что даже в Киеве тогда шли споры по поводу того, стоит ли начинать боевые действия.
«Я считала, что у них не было шанса на успех», - подчеркнула Меркель.
Она добавила, что в то же время не хотела оставлять украинцев без поддержки. В итоге Германия не поставляла оружие, но поддерживала усилия НАТО.
Меркель покинула пост канцлера Германии в декабре 2021 года после 16 лет работы. В интервью Zeit Меркель отвергала критику своей политики в отношении России. Она подчеркнула, что с помощью сотрудничества в сфере энергетики стремилась предотвратить кризис, который происходит сейчас.
«То, что это не сработало, еще не значит, что попытки были ошибочными», - подчеркивала она.