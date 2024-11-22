Эксперт заявил, что Байден «умоляет» Путина ударить по НАТО

Политолог Сергей Марков заявил, что решением по ATACMS уходящий президент США Джо Байден пытается «свергнуть» своего преемника Дональда Трампа и устроить госпереворот. Об этом Марков рассказал «Московскому комсомольцу».

Ранее Байден разрешил Украине наносить удары по РФ дальнобойными ракетами ATACMS. Россия в ответ провела боевое испытание одной из новейших баллистических ракет средней дальности «Орешник».

«Байден фактически просит: «Путин, стрельни ракетами, чтоб я мог свергнуть Трампа!». А Путин говорит: «Не дам!» - так Марков прокомментировал ситуацию.

Политолог подчеркнул, что российский удар был нанесен ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Это показывает желание России идти по пути деэскалации и одновременно «ломает планы Вашингтона», считает Марков.

По его словам, «весь мир вздохнул с облегчением», так как Россия не нанесла удары по американским военным объектам и не объявила, что находится в состоянии войны с США. Марков напомнил, что в РФ уже была утверждена обновленная ядерная доктрина, позволяющая отвечать на массированные удары неядерных держав.

По мнению Маркова, США надеялись на максимально жесткий ответ России. Это позволило бы ввести против Москвы всеобъемлющие блокирующие санкции. Однако российские власти пошли по другому пути.

Президент РФ Владимир Путин указал, что Россия считает себя вправе применять свое оружие против военных объектов тех стран, которые позволяют применять собственные вооружения против российских объектов. Однако США или какие-либо другие страны он не упомянул.