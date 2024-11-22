Меркель: в 2014 году у Украины не было шанса на успех в возвращении Донбасса

Бывший канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в 2014 году Украина не смогла бы вернуть себе контроль над Донбассом. Такое мнение она выразила в интервью Spiegel. По словам Меркель, она полагает, что у Украины тогда "не было шанса на успех". При этом "украинцев нельзя было оставлять беззащитными". В рамках этой дилеммы Германия не поставляла Киеву оружие, но поддерживала усилия НАТО в указанном направлении. Вопрос Spiegel возник в связи с недавней публикацией автобиографии бывшего канцлера, в которой она заявила, что в 2014 году не поддерживала поставки оружия Киеву. По словам Меркель, ситуация была настолько неоднозначной, что даже на Украине в то время велись споры, стоит ли попытаться военными способами вернуть контроль над Донбассом. Подробнее о мемуарах Меркель — в материале "Газеты.Ru".