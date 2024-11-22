Шольц пообещал немцам удержать Германию от войны с Россией

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц пообещал немцам удержать Берлин от прямого военного столкновения с Россией и проводить осторожный курс в отношении дальнейшей поддержки Украины. Об этом пишет Bloomberg.

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Как отмечает агентство, канцлер на фоне предстоящих выборов стремился отделить себя и свою партию от оппозиции, заявив, что, хотя Германия твердо придерживается обещания поддерживать Украину, важно не допустить перерастания конфликта в войну между Россией и НАТО. Шольц позиционировал себя «проницательным и осторожным защитником нации», говорится в тексте.

«Многие люди обеспокоены и напуганы безопасностью и миром в Европе. Важно, чтобы мы установили четкий курс, на который каждый может положиться», — сказал он.

Шольц выразил уверенность, что немцы «прекрасно знают», какая партия взяла на себя обязательство проявлять благоразумие, имея в виду Социал-демократическую партию Германии.

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До этого Шольц назвал отказ от передачи Украине дальнобойных ракет Taurus преимуществом СДПГ на предстоящих выборах, поскольку курс политического объединения отличается благоразумием.