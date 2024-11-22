В Польше заявили о решающей фазе конфликта на Украине

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что украинский кризис вступил в свою «решающую фазу». Об этом сообщает газета Wiadomości.

Туск 22 ноября выступил на съезде Союза польских учителей. В своей речи он подчеркнул, что конфликт на Украине приобретает «весьма драматические масштабы».

«По профессии я учитель истории, и мне было бы трудно не сказать несколько слов об исторической ситуации, в которой оказались мы, вы и ваши ученики. <…> Неизвестное приближается, никто из нас не знает конца этого конфликта. События последних часов показывают, что угроза глобального конфликта действительно серьезна и реальна», - подчеркнул Туск.

По его словам, геополитическая ситуация еще больше подчеркивает важность повседневных действий. Туск заявил, что только школа может подготовить молодых людей к «сопротивлению таким историческим событиям».

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«Без образования не существует второго по важности вопроса – безопасности. Качество преподавания и то, что происходит в польских школах, определят, будем ли мы через 5-10 лет безопасными, сильными, современными и едиными», - заключил Туск.

Ранее Туск заявил в интервью испанским СМИ, что Европа вступила в «довоенную эпоху». По его словам, подобной ситуации не было с 1945 года, поэтому возможен «буквально любой сценарий». Глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес позже заявил, что сейчас «нет никаких признаков» угрозы третьей мировой или вступления стран ЕС или НАТО в военный конфликт.