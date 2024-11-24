В Великобритании жертвами шторма «Берт» стали два человека

В результате шторма «Берт» в Великобритании погибли два человека. Жертвами стихии стали два водителя автомобилей Mercedes и Renault Captur, уточняет РИА Новости. Местная полиция начала расследование.

Ранее в стране был объявлен высокий уровень погодной опасности. На фоне непогоды отмечаются перебои с электричеством, отменены авиарейсы, некоторые дороги закрыты. Сообщается о перебоях в движении общественного транспорта. По данным метеорологической службы, обильный снегопад, снег с дождем и сильный ветер могут быть опасными для жизни.

В ряде регионов Шотландии в субботу был введен оранжевый уровень погодной опасности. Шотландский железнодорожный оператор ScotRail ограничил движение поездов по ряду направлений.