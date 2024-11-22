Избранный президент США Дональд Трамп может сыграть ключевую роль в развитии конфликта на Украине, но Вашингтон едва ли полностью свернет помощь Киеву.

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью Радио и телевидению Сербии.

"Как я уже сказал, перед президентскими выборами он сделал очень громкие заявления, и поэтому я ожидаю от него активной роли. Я не предполагаю, что Америка полностью перестанет помогать Украине. <...> Президент Трамп может сыграть решающую роль, когда мы говорим о развитии ситуации на Украине", - сказал словацкий премьер.

Фицо также подчеркнул, что в Евросоюзе есть некоторые страны, которые убеждены, что ЕС должен взять на себя помощь Киеву в случае отказа США продолжать спонсировать Владимира Зеленского.

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Трамп на состоявшихся 5 ноября выборах президента США одержал победу над представительницей демократов Камалой Харрис. Его инаугурация состоится 20 января 2025 года.