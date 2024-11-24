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Times of Israel: в Аммане у посольства Израиля раздались выстрелы

В Аммане — столице Иордании — около посольства Израиля произошла стрельба, полиция оцепила территорию. Об этом сообщает The Times of Israel.

В Аммане у посольства Израиля раздались выстрелы
© Газета.Ru
«Полиция и машины скорой помощи поспешили в район Рабиа, где расположено посольство, после того, как были слышны выстрелы», — пишет издание со ссылкой на очевидцев.

Полиция призвала местных жителей оставаться в своих домах, пока сотрудники службы безопасности ищут виновников стрельбы. О пострадавших не сообщается.

Район возле охраняемого посольства является местом частых демонстраций против Израиля, отмечает издание.

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