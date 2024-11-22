Шольц отреагировал на удар «Орешником» по Украине

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц назвал удар ВС РФ новейшей ракетной системой средней дальности «Орешник» по территории украинского предприятия ОПК «Южмаш» ужасающей эскалацией.

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Его слова приводит AFP.

«То, что Путин теперь также использовал ракету средней дальности для удара по украинской территории, является ужасающей эскалацией», — сказал Шольц.

В четверг, 21 ноября, президент Владимир Путин сообщил, что в ответ на действия западных стран Россия ударила по военному заводу «Южмаш» в Днепропетровске (украинское название — Днепр) с помощью новейшей ракетной системы средней дальности «Орешник».

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По его словам, ПВО не спасает от подобных ударов, поэтому в дальнейшем население Украины будут заранее предупреждать для обеспечения возможности эвакуации. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что РФ не обязана уведомлять об использовании таких ракет, однако за 30 минут в США было отправлено сообщение в автоматическом режиме.