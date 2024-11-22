Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель уверен, что повреждение подводных кабелей в Балтийском море не было случайностью.

Об этом он заявил в интервью испанской радиостанции Cadena SER.

«Нет. У меня есть подозрения, есть показания, есть информация... Но она не окончательная. Это не было случайностью, как и взрыв «Северного потока», — сказал Боррель, отвечая на вопрос, есть ли у него информация о том, кто стоит за возможной диверсией на Балтике.

По его мнению, Европе нужно привыкнуть к тому факту, что объекты критически важной инфраструктуры очень уязвимы и подобные инциденты могут происходить чаще.

Кроме того, нужно принять меры для сохранения инфраструктур, от которых зависит повседневная жизнь, добавил глава дипломатии ЕС.

О том, что два подводных кабеля связи, проложенных по дну Балтийского моря, вышли из строя, стало известно 18 ноября. Один из них был оборван в воскресенье, другой — в понедельник.

После этого датские военные суда задержали китайский корабль Yi Peng 3, проходивший рядом с поврежденными кабелями. Немецкий журнал Bild писал, что капитан судна — россиянин, а корабль следовал из российского порта Усть-Луга. По факту повреждения кабелей прокуратура Литвы начала следствие по статье «терроризм».

20 ноября в Финляндии сообщили, что НАТО с декабря начнет мониторить подводную инфраструктуру Балтийского моря.