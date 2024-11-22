Лукашенко выступил с требованием по переговорам по Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил важность защиты интересов Минска в переговорах между Россией и Украиной, подчеркнув необходимость самостоятельного решения славянских народов без вмешательства извне.

Лукашенко в ходе встречи со студентами высказался о необходимости защиты интересов Минска в переговорах между Россией и Украиной, передает ТАСС.

Он подчеркнул, что три славянских народа должны сами договариваться, так как «никакие америкосы, никакие европейцы» не принесут им пользы. Лукашенко считает, что место встречи должно быть в Белоруссии, поскольку это близко к границе, и подчеркнул, что интересы его страны должны быть учтены.

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Лукашенко отметил, что ситуация с эскалацией конфликта продолжает ухудшаться. По его словам, Белоруссия не должна вмешиваться в эти события, однако, в случае столкновения России с НАТО, Минску будет тяжело. Президент выразил обеспокоенность, чтобы военные действия не разворачивались на территории его страны и не затрагивали интересы Белоруссии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Александр Лукашенко предложил выдвинуть Дональда Трампа на Нобелевскую премию в случае прекращения войн. Лукашенко назвал глупостью слухи о возможном нападении России на Украину через Белоруссию.