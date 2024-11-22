Лукашенко пригрозил отключить интернет в случае беспорядков в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что интернет в Белоруссии в августе 2020 года практически всегда отключали с его разрешения. Об этом сообщает БелТА.

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На встрече со студентами вузов гуманитарного профиля он отметил, что все призывы к протестам тогда шли через интернет и «из Польши прежде всего».

Лукашенко подчеркнул, что четыре года назад он «выбирал лучшее из худшего» и интернет в итоге временно отключался ради сохранения страны.

«Если это повторится, отключим вообще», - пообещал белорусский лидер, отвечая на вопрос об отключении интернета на период выборов.

Ранее Лукашенко заявил, что уже собрано достаточно подписей для его выдвижения кандидатом в президенты на выборах в 2025 году, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».