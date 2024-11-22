За принятием решения Международного уголовного суда (МУС) о выдаче ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху стоит президент США Джо Байден, который крайне негативно настроен в отношении израильского политика и хочет свести с ним счеты перед уходом с поста главы государства. Об этом в разговоре с Рамблером заявил политолог Александр Каргин.

Подобные решения не принимаются без согласования с Вашингтоном. Мы прекрасно знаем, что МУС, к сожалению, – это не юридическая структура, а политическая, поэтому его решения зачастую ангажированы. Долгое время ордер на арест не выдавался, но вдруг это произошло, соответственно, скорее всего, это такой «привет» Нетаньяху от уходящего [с поста президента США] Байдена. Известно, что он был настроен в отношении израильского премьера крайне негативно. В свое время сын Нетаньяху обвинял Байдена и его администрацию в попытке устроить «майдан по-израильски», в том, что в последние несколько лет они пытаются свергнуть правительство Нетаньяху. Тем не менее пока Байден был активным политическим деятелем, у которого было политическое будущее, он играл по правилам. А сейчас Байден – это «хромая утка», и за два месяца до ухода он начал сводить счеты со всеми своими противниками. Теперь он зачастую принимает ультрарадикальные решения, которые касаются и его отношений с Россией, и Ближнего Востока. Думаю, что в дальнейшем они коснутся и американской внутренней политики, и взаимоотношений США с третьими странами. Можно предположить, что они коснутся Венгрии, ведь у Байдена сложились очень напряженные отношения с ее премьером Виктором Орбаном. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Собеседник подчеркнул, что официальная риторика Байдена расходится с его реальными действиями. Так, ранее американский президент назвал возмутительной выдачу МУС ордеров на арест Нетаньяху.

«Мы часто видим, что когда распространяется какая-то информация о принятии того или иного решения в Белом доме, то там это до конца не комментируют, либо уходят от комментария, используя общие фразы. Так было не раз. Подчеркну, что решение такого уровня, каким является решение МУС, не могло быть принято без поддержки Вашингтона. Связи Белого дома и МУС не являются тайной. Попытки выдать ордер предпринимались уже давно, они повторялись, но ничего не происходило. А сейчас все произошло мгновенно. И абсолютно понятно, кто за этим стоит. В последние месяцы правления Байдена отношения США и Израиля ухудшились в реальном выражении. Но Байден не будет открыто признавать свое участие – он не хочет действовать внаглую, хотя мог бы», - сказал специалист.

Политолог вместе с тем ответил на вопрос о последствиях для Нетаньяху в связи с выдачей ордера на его арест.

«Поскольку решение МУС политическое, то я не вижу смысла рассматривать его правовую составляющую. Последствия решения надо искать именно в политической плоскости. И здесь речь идет о странах, которые подписали Римский статут. Исполнять решение МУС будут только те государства, которые имеют политические претензии к Израилю. К примеру, Франция, Бельгия и Нидерланды уже объявили о готовности арестовать Нетаньяху. Полагаю, аналогичное решение примут Германия и Великобритания. То есть речь идет о странах с «левыми» в политическом плане правительствами. А если говорить, например, о Венгрии или Аргентине, где у власти находятся друзья Нетаньяху - Виктор Орбан и Хавьер Милей, то они не будут исполнять решение МУС, хотя их страны тоже ратифицировали Римский статут», - сказал он.

Каргин вместе с тем допустил, что через два месяца - после вступления Дональда Трампа в должность президента США - на МУС будет оказано давление, и там пересмотрят решение по Нетаньяху.

Ранее Виктор Орбан назвал ошибкой выдачу МУС ордера на арест Нетаньяху.