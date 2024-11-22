Премьер Словакии Роберт Фицо заявил, что Владимир Зеленский не стремится к завершению украинского конфликта, так как ему выгодна поддержка Запада. Об этом Фицо рассказал в интервью сербскому порталу RTS.

Фицо прокомментировал разрешение на удары ATACMS по России, которое дал ВСУ уходящий в отставку президент США Джо Байден. Американские СМИ писали, что ВСУ разрешено наносить удары «для защиты» своих подразделений пока только на курском направлении. Россия в ответ провела боевое испытание одной из новейших баллистических ракетных систем средней дальности «Орешник».

По словам Фицо, поступают всё новые и новые доказательства, подтверждающие, что Запад хочет продолжать конфликт на Украине. Премьер Словакии заявил, что кризис устраивает Владимир Зеленского, поскольку Украина постоянно получает помощь.

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«Некоторые думают, что это [конфликт - прим.ред.] далеко от них, потому что они живут в Испании, Англии или Америке, но они ошибаются. Эскалация, вызванная решением Байдена, шокирует, и ей действительно нет места в 2024 году», - подчеркнул Фицо.

Он добавил, что уходящая администрация США хочет сузить пространство для маневра, которое будет у новоизбранного президента Дональда Трампа. Фицо подчеркнул, что ожидает от Трампа активной роли в украинском кризисе.