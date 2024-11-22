Обзор иноСМИ: «угрожающий сигнал» Москвы и план ФРГ на случай войны с РФ

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы.

Германия разработала секретный план на случай войны с Россией

Немецкая газета Frankfurter Allgemeine Zeitung рассказала, что Берлин разработал 1000-страничный «Оперативный план Германии» на случай конфликта с Россией. Подробности плана держатся в секрете, но газета выяснила, что документ содержит «конкретные предложения о том, как компаниям следует вооружаться».

По данным FAZ, немецким компаниям посоветовали обучить вождению грузовиков как минимум пятерых из каждых ста сотрудников. Также предприятия должны запастись дизельными генераторами и заранее составить план для работников на случай кризиса. Кроме того, в плане перечислены все сооружения и объекты инфраструктуры, которые «особенно достойны защиты по военным причинам».

«Грузия выбирает возвращение в объятия России»

По итогам парламентских выборов, вызвавших споры и протесты, Грузия снова «скатывается в орбиту России» после десятилетий стремления к интеграции с Западом, пишет The Washington Post. Правящая партия «Грузинская мечта», одержавшая победу с результатом в 54 процента голосов, сделала центральной идеей своей кампании суровое предупреждение: страна разделит судьбу Украины, если объединится с Западом.

Оппозиционеры отвергли результаты выборов, но правящая партия успешно воспользовалась раздробленностью оппозиции и страхом грузин перед конфликтом с Россией. Правительство начало изображать Запад и оппозицию как «глобальную партию войны», стремящуюся использовать грузин в качестве пешек в битве против Москвы. Этому, среди прочего, способствовала «неоднозначная репутация» Запада в плане поддержки стран, стремящихся выйти из сферы влияния России. Кроме того, над страной нависает «тень военной мощи Москвы». По версии The Washington Post, отказ Грузии от стремления в ЕС послужит предостережением для Украины и других бывших советских республик, надеющихся сблизиться с Западом.

Путин послал сигнал с помощью «экспериментальной» ракеты

Газета Financial Times рассказала, что президент России Владимир Путин подтвердил запуск «экспериментальной» ракеты по украинскому объекту военной промышленности. Как отмечает FT, украинские власти описали эту ракету как межконтинентальную, но и Путин, и власти США классифицировали ее как баллистическую ракету средней дальности.

В Пентагоне заявили, что ракета, которую использовала Россия, основана на модели межконтинентальной баллистической ракеты (МБР). Financial Times отмечает, что в украинском конфликте пока не было применено ни одной МБР. Норвежский аналитик Фабиан Хоффманн заявил FT, что в случае с запуском новой ракеты сигнал был таков: сегодня удар был нанесен неядерным оружием, но завтра он может быть ядерным.

«Мир глазами Трампа»

Американцы во второй раз оказали доверие Дональду Трампу на выборах президента США, поэтому Индия и весь остальной мир готовятся к тому, что повестка Трампа «Америка прежде всего» будет означать с точки зрения торговли и геополитического порядка, пишет India Today. Как отмечает издание, «незамысловатое» мировоззрение Трампа находит отклик у американского электората, поэтому он не будет менять свои подходы.

Многие из новых обещаний Трампа похожи на те, которые он давал, чтобы выиграть свой первый президентский срок. Он смог реализовать только некоторые из них, и то с ограниченным успехом, подчеркивает India Today. Эксперты ожидают, что во время второго срока внутренняя повестка Трампа станет его главной заботой, а его внешняя политика будет подчинена радикальным реформам. По мнению Трампа, упадок Америки связан с тем, что страна «платила по чужим счетам», чтобы поддерживать мировой порядок. Первым в списке президентских планов Трампа стоит резкое повышение пошлин. По версии India Today, это может разрушить мировую торговую систему и подорвать эффективность Всемирной торговой организации, но Трампа это не волнует. Он намерен возвести «протекционистские стены» вокруг Америки, что вполне может ознаменовать начало конца глобализации.

«Россия посылает Западу угрожающее сообщение»

Напряженное противостояние России и Запада обострилось после запуска Украиной западных ракет по РФ и ответного пуска новой российской ракеты, пишет The New York Times. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия имеет право наносить удары по военным объектам стран, которые позволяют использовать их оружие против российских объектов. NYT назвала это «зловещей угрозой» в адрес западных союзников Украины.

Хотя запущенная Россией ракета несла только обычные боеголовки, ее использование дало понять, что Москва может нанести удар ядерным оружием, если захочет, подчеркивает NYT. Путин заявил, что региональный конфликт на Украине, ранее спровоцированный Западом, приобрел элементы глобального характера из-за атак с использованием американских и британских ракет.