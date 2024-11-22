Президент Украины Владимир Зеленский заинтересован в продолжении конфликта, поскольку благодаря этому Киеву поступает помощь западных стран. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью Радио и телевидению Сербии. Фицо отметил, что достаточно давно отстаивает свою позицию по данному вопросу. "Запад по разным причинам хочет продолжать войну на Украине. В конце концов, я думаю, война устраивает президента Зеленского, потому что на Украину постоянно приходит помощь", — сказал он. Фицо также критиковал "план победы" Зеленского. Он заявил, что такой подход нельзя считать мирным способом решения конфликта. Кроме того, Фицо высказался о желании Украины вступить в НАТО. Он выразил уверенность, что присоединение Киева к военному блоку не даст ему гарантий безопасности.