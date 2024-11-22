Решение администрации президента США Джо Байдена разрешить использование американских ракет для ударов вглубь РФ приводит к эскалации ситуации в мире и шокирует.

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Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью Радио и телевидению Сербии.

Озвучена уникальная особенность «Орешника»