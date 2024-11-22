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Фицо: решение США о применении ракет для ударов вглубь РФ ведет к эскалации

Решение администрации президента США Джо Байдена разрешить использование американских ракет для ударов вглубь РФ приводит к эскалации ситуации в мире и шокирует.

Фицо рассказал о последствиях решения США по ударам вглубь России
© EPA/TACC

Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо в интервью Радио и телевидению Сербии.

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"Эскалация, вызванная решением Байдена, шокирует, и ей действительно нет места в 2024 году. Мы также можем объяснить это тем, что старая администрация хочет сузить пространство для нового президента [США Дональда Трампа], когда мы говорим о возможностях переговоров. <...> Я человек, который хочет мира и начала переговоров, потому что то, что происходит сейчас, действительно безответственно для всего мира", - подчеркнул Фицо.

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