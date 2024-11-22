Пограничники Латвии потребовали от россиян рвать паспорта

Латвийские пограничники требовали от граждан РФ, следовавших транзитом через Латвию, порвать свои паспорта и подписать документ, в котором Россия обвинялась в агрессии. Об этом сообщает Telegram-канал Russia Today со ссылкой на свою подписчицу.

По словам собеседницы RT, с требованиями порвать паспорта столкнулись как минимум десять человек. Все они отказались рвать документы и подписывать предложенные бумаги.

Кроме того, по данным Russia Today, пограничники на пропускном пункте забирали у путешественников покупки. В знак протеста некоторые люди уничтожали купленные вещи.

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Спецпредставитель Госдумы по вопросам миграции Константин Затулин ранее сообщил, что литовские пограничники на пропускном пункте с Белоруссией требуют от россиян заполнить анкету с вопросом о принадлежности Крыма. По словам Затулина, также в анкете есть вопросы, касающиеся отношения россиян к СВО и другие политизированные темы.