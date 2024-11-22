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Майдан, палатки и протесты: 20 лет "оранжевой революции"

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Сторонники Виктора Ющенко проводят митинг на Площади Независимости
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Сторонники Виктора Ющенко проводят митинг на Площади Независимости 
© ТАСС
Сторонники Виктора Ющенко проводят митинг на Площади Независимости
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Сторонники Виктора Ющенко проводят митинг на Площади Независимости 
© ТАСС
Сторонники Виктора Ющенко в киевском метро
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Сторонники Виктора Ющенко в киевском метро 
© РИА Новости
Митинг сторонников Виктора Ющенко в центре города
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Митинг сторонников Виктора Ющенко в центре города 
© ТАСС

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Полевая кухня для митингующих сторонников Виктора Ющенко около администрации президента Украины
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Полевая кухня для митингующих сторонников Виктора Ющенко около администрации президента Украины 
© РИА Новости
Митинг сторонников СПС и украинской диаспоры в Москве в поддержку кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко
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Митинг сторонников СПС и украинской диаспоры в Москве в поддержку кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко 
© РИА Новости
Сторонница Виктора Ющенко на митинге около площади Независимости
7/16
Сторонница Виктора Ющенко на митинге около площади Независимости 
© РИА Новости
Сторонники Виктора Ющенко
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Сторонники Виктора Ющенко 
© РИА Новости
Сторонники Виктора Ющенко проводят митинг на Площади Независимости
9/16
Сторонники Виктора Ющенко проводят митинг на Площади Независимости 
© ТАСС

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Митинг в поддержку кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко
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Митинг в поддержку кандидата в президенты Украины Виктора Ющенко 
© РИА Новости
Сторонники Виктора Ющенко у здания администрации президента Украины в Киеве
11/16
Сторонники Виктора Ющенко у здания администрации президента Украины в Киеве 
© РИА Новости
Палаточный городок сторонников Виктора Ющенко около площади Независимости
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Палаточный городок сторонников Виктора Ющенко около площади Независимости 
© РИА Новости
Сторонники Виктора Ющенко проводят митинг на Площади Независимости
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Сторонники Виктора Ющенко проводят митинг на Площади Независимости 
© ТАСС
Митинг сторонников лидера оппозиции Виктора Ющенко у здания Верховной Рады Украины
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Митинг сторонников лидера оппозиции Виктора Ющенко у здания Верховной Рады Украины 
© ТАСС

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Сторонники лидера оппозиции Виктора Ющенко провели митинг у здания Верховной Рады Украины
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Сторонники лидера оппозиции Виктора Ющенко провели митинг у здания Верховной Рады Украины 
© ТАСС
Митинг сторонников Виктора Ющенко в центре города
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Митинг сторонников Виктора Ющенко в центре города 
© ТАСС

20 лет назад на Украине началась "оранжевая революция" — волна массовых протестов, организованных в поддержку в поддержку Виктора Ющенко, который проиграл второй тур президентских выборов. Сторонники политика обвиняли действующего премьер-министра Виктора Януковича в массовых фальсификациях и не признавали его победу. На сторону оппозиции также встали некоторые страны Запада, в том числе США и Канада.

Центром "оранжевой революции" стала Площадь Независимости (Майдан Незалежности) в Киеве, где проходил непрерывный митинг и располагался палаточный лагерь протестующих.

В поддержку Виктора Януковича выступали восточные и южные регионы Украины. Так, власти Донецкой области заявили о готовности провести референдум о статусе региона в случае госпереворота.

В результате многодневной политической борьбы стороны договорились провести третий тур голосования. Итоги второго тура выборов президента на Украине были признаны недействительными.

В ходе повторного голосования 26 декабря 2004 года победу одержал лидер "оранжевой революции" Виктор Ющенко. Благодаря массовым протестам прозападным силам все же удалось привести своего кандидата к власти.

Архивные кадры политического противостояния на Украине — в галерее "Рамблера".

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