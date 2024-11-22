Майдан, палатки и протесты: 20 лет "оранжевой революции"

20 лет назад на Украине началась "оранжевая революция" — волна массовых протестов, организованных в поддержку в поддержку Виктора Ющенко, который проиграл второй тур президентских выборов. Сторонники политика обвиняли действующего премьер-министра Виктора Януковича в массовых фальсификациях и не признавали его победу. На сторону оппозиции также встали некоторые страны Запада, в том числе США и Канада.

Центром "оранжевой революции" стала Площадь Независимости (Майдан Незалежности) в Киеве, где проходил непрерывный митинг и располагался палаточный лагерь протестующих.

В поддержку Виктора Януковича выступали восточные и южные регионы Украины. Так, власти Донецкой области заявили о готовности провести референдум о статусе региона в случае госпереворота.

В результате многодневной политической борьбы стороны договорились провести третий тур голосования. Итоги второго тура выборов президента на Украине были признаны недействительными.

В ходе повторного голосования 26 декабря 2004 года победу одержал лидер "оранжевой революции" Виктор Ющенко. Благодаря массовым протестам прозападным силам все же удалось привести своего кандидата к власти.

Архивные кадры политического противостояния на Украине — в галерее "Рамблера".