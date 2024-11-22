Зеленский лишил наград Медведчука и патриарха Кирилла

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о лишении государственных наград некоторых бывших украинских политиков и чиновников, а также Патриарха Кирилла. Информация об этом опубликована на сайте президента страны.

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Бывший народный депутат Виктор Медведчук лишился ордена «За заслуги» I-III степеней и ордена князя Ярослава Мудрого V степени, а также звания «Заслуженный юрист Украины». Экс-министр образования и науки Дмитрий Табачник лишен ордена князя Ярослава Мудрого IV-V степеней и звания «Заслуженный деятель науки и техники». Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров лишен ордена «За заслуги» I-III степеней и ордена князя Ярослава Мудрого V степени, а также звания «Заслуженный экономист Украины».

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Кроме того, государственной награды Украины также лишен бывший Генпрокурор Украины Виктор Пшонка. Он имел орден «За заслуги» III степени. Бывший народный депутат Андрей Деркач также лишен ордена «За заслуги» III степени. Предстоятель Русской Православной церкви патриарх Кирилл лишен ордена князя Ярослава Мудрого I степени.

Ранее Медведчук заявил, что территории, на которых находится современная Украина, являются исторически русскими. Он подчеркнул, что украинское государство там не существовало.