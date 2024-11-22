В Казахстане раскрыли детали предстоящего визита Путина

Казахстан готовится подписать ряд значимых документов с Россией во время визита Владимира Путина, заявил спикер Сената Казахстана Маулен Ашимбаев в ходе двусторонней встречи с председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентиной Матвиенко.

По его словам, власти Казахстана готовятся к подписанию важных документов о сотрудничестве с Россией в ходе визита президента России Владимира Путина, передает ТАСС. Ашимбаев подчеркнул, что данное событие будет знаковым и направлено на укрепление двусторонних отношений.

Спикер отметил активную работу казахстанского посольства и правительства в подготовке к визиту, выразив уверенность в успешном проведении встречи.

«Я думаю, что государственный визит Владимира Владимировича [Путина] в Казахстан пройдет на самом высоком уровне», – сказал он. Помимо визита Путина, в Астане также ожидается приезд Валентины Матвиенко с официальным визитом.

Встреча Ашимбаева и Матвиенко состоялась в рамках заседания Межпарламентской Ассамблеи государств – участников СНГ в Петербурге. В ходе обсуждений также был озвучен интерес к дальнейшему развитию межпарламентского сотрудничества. Казахстанская сторона выразила готовность к увеличению частоты и интенсивности двусторонних контактов, что, по мнению Ашимбаева, будет способствовать укреплению партнерства между странами.

Токаев отдал поручение после обращения Путина

Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД объявил о предстоящем визите президента России Владимира Путина в Казахстан, который состоится в ближайшее время. Также сообщалось, что перед этим визитом Путин опубликует статью, посвященную отношениям между Россией и Казахстаном.