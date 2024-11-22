Принц Гарри подтвердил слухи о проблемах в браке с Меган Маркл. Об этом пишет издание Radar.

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По данным источника, герцог Сассекский решил отпраздновать Рождество в одиночку. В то же время младший сын Карла III организовывает встречу, в рамках которой у приглашенных будет возможность пообщаться с ним лично и «узнать Гарри поближе». Уточняется, что на мероприятии не будет Меган Маркл.

Представители герцога к настоящему моменту уже направили ряд приглашений, что означает наверняка, что предстоящее Рождество супруги встретят раздельно.

Напомним, в 2020 году принц Гарри оказался в центре скандала, когда вместе с супругой Меган Маркл отказался от королевских обязанностей, а также окончательно разорвал связь с Великобританией и сменил место жительство на США. Многие считают, что этим шагом он испортил отношения с семьей, а особенно с принцем Уильямом.

Ранее Кейт Миддлтон раскрыла, кто мешает примирению принца Гарри с семьей.