Экстренное заседание совета Украина — НАТО для обсуждения последствий применения новой российской ракеты по объекту украинского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) пройдет 26 ноября. Как сообщает ТАСС, об этом заявило Agence France-Presse со ссылкой на свои дипломатические источники.

Президент РФ Владимир Путин накануне заявил, что Россия испытала новую ракету средней дальности "Орешник". Ею был нанесен удар по промышленному комплексу в Днепропетровске, производящему вооружение.

Китай выступил с заявлением после вечернего видеообращения Путина