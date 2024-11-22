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Лукашенко считает, что мир стоит на пороге третьей мировой войны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает, что мир стоит на пороге третьей мировой войны.

Лукашенко заявил об угрозе третьей мировой войны
© РИА Новости
"Мы много говорим в последнее время о том, что, дай бог, чтобы не началась третья мировая война, что мы просто накануне этого страшного события. Но, слава богу, как-то человечество еще тормозит и еще не окунулось в эту третью мировую войну", - сказал Лукашенко в ходе встречи со студентами ряда вузов гуманитарного профиля. Фрагмент его выступления показал Первый информационный телеканал.

При этом президент подчеркнул, что настоящая информационная война идет уже давно.

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"То, что идет настоящая информационная война, это точно", - сказал президент. По его словам, миром правит информация.