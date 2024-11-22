Страны Запада должны очень серьезно отнестись к сделанному в четверг заявлению президента России Владимира Путина, в котором он коснулся конфликта на Украине и сообщил об использовании новой российской баллистической ракеты "Орешник". Такое мнение выразил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, выступая в утренней программе радиостанции Kossuth.

Он отметил, что в разных странах общественные коммуникации осуществляются по-разному.

"Но если в России президент что-то говорит, то это не пустые слова. Это не коммуникационная уловка", - сказал глава венгерского правительства.

Он напомнил, что Россия обладает "одной из самых мощных армий в мире, у которой есть самое современное, самое разрушительное оружие". Кроме того, Россия внесла корректировки в свою ядерную доктрину, отметил премьер.

В МИД прокомментировали заявление Зеленского об «Орешнике»

В связи с этим он подчеркнул, что те страны, которые оказывают военную помощь Украине, должны проявить благоразумие.