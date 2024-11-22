Министерство иностранных дел КНР призвало Россию и Украину к сдержанности после обмена ракетными ударами и видеообращения президента России Владимира Путина.

Об этом заявил на брифинге официальный представитель китайского ведомства Линь Цзянь.

— В складывающихся обстоятельствах всем сторонам следует сохранять спокойствие и сдержанность, прилагать усилия для охлаждения ситуации путем диалога и консультаций и создавать условия для политического урегулирования кризиса, чтобы как можно скорее добиться прекращения огня, — цитирует Цзяня ТАСС.

21 ноября «Вечерняя Москва» рассказала об основных тезисах из обращения Владимира Путина, в частности, об ударе по промышленному предприятию «Южмаш» в Днепропетровске баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении, которую российские ракетчики назвали «Орешник».

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Также 21 ноября Владимир Путин заявил, что по военным объектам в Брянской и Курской областях были нанесены удары именно западными ракетами — ATACMS и системами Storm Shadow. При этом российский лидер отметил, что эти удары не достигли своей цели, ведь грамотное применение вооружения невозможно без присутствия представителей тех стран, где оно было изготовлено.