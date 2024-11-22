Варшава призвала ЕС усилить оборону на границе с Россией и Белоруссией

Польша призвала европейских партнеров финансировать «Восточный щит» на границе с Россией и Белоруссией, пишет Financial Times.

По данным издания, Польша обратилась к ЕС с просьбой увеличить вложения в оборону на восточных границах, особенно с Россией и Белоруссией, передает Financial Times.

Как отметила польский министр Магдалена Собковяк-Чарнецкая, финансирование «Восточного щита» поможет показать избранному президенту США Дональду Трампу, что ЕС осознает важность обороны.

Financial Times указывает, что укрепление щита может стать ключевым элементом обещаний премьер-министра Дональда Туска «остановить агрессию России», а также нелегальную миграцию в Польшу.

По информации издания, правительство Польши выделило 10 млрд злотых (приблизительно 2,4 млрд долларов) на Восточный щит, увеличив оборонные расходы до 4,7% ВВП к 2025 году.

При этом известно, что европейские страны, такие как Италия и Испания, все еще не достигли целевого показателя НАТО в 2% ВВП.

Кроме того, Варшава обвинила Кремль в «поджогах и саботаже» в Польше.

Напомним, Польша приступила к реализации программы «Восточный щит» стоимостью 10 млрд злотых на границе с Россией и Белоруссией, которая продлится до 2028 года.

Также сообщалось, что Евросоюз не сможет профинансировать этот проект в ближайшее время из-за отсутствия средств в бюджете.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как будут выглядеть сооружения, сколько денег на них планируется потратить и почему реальная цель их создания выходит за рамки реакции на страхи перед Россией.