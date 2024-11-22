Обложки английских газет пестрят статьями о применении Россией новейшей ракеты «Орешник» в ответ на удары по российской территории, а американские и французские СМИ анализируют заявление президента России Владимира Путина. Как западная пресса отреагировала на действия России, разбирался «Рамблер».

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил об успешном испытании новейшей ракеты средней дальности «Орешник». Ракета без ядерного оснащения нанесла удар по одному из военных объектов на территории Украины. Он отметил, что запуск ракеты стал, в том числе и ответом на планы Белого дома по производству ракет средней и меньшей дальности.

Сегодня британские газеты вышли со статьями под громкими заголовками: «Кремль предупреждает: Вы вступили в войну», «Британия - подходящая цель для ракетного удара», «Британия и Франция будут твердо стоять против Путина», «Путин грозит мировой войной», пишет Telegram-канал Пул N3.

«Вчерашняя радость от удара британскими ракетами по Курской области на обложках английских газет сменилась паникой перед ответом России», - отметил канал.

А американская газета The Washington Post напомнила, что применение «Орешника» произошло через два дня после того, как Украина впервые запустила американскую ATACMS по России, а затем использовала для атаки на Курскую область британские Storm Shadow.

«Президент Владимир Путин сделал суровое предупреждение Западу», - отмечается в статье.

При этом, по данным издания, «американские чиновники попытались преуменьшить значение запуска, отмечая, что у Москвы есть лишь ограниченные запасы экспериментального оружия».

Удар «Орешником» по военному заводу «Южмаш» на Украине является «угрожающим сигналом» России Западу, считает американская газета The New York Times.

«Тревожной особенностью ракеты, помимо ее дальности, является способность запускать несколько ядерных боеголовок при входе в атмосферу Земли», - пояснил газете Том Карако, директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне.

По его словам, это затрудняет, если не делает почти невозможным, их перехват. Ракеты также могут летать далеко, высоко и быстро, достигая гиперзвуковой скорости.

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В свою очередь французское издание Le Monde назвало обращение президента России Владимира Путина «неожиданным», обратив особое внимание на его слова о том, что Москва «считает себя вправе применять оружие против военных объектов тех стран, которые разрешают бить по России».

«Предупреждение, сделанное в четверг вечером, было одним из самых жестких и прямых, прозвучавших в решающий момент боевых действий», - заметили журналисты.

Напомним, что в своем обращении президент России Владимир Путин заявил о том, что после атак на российскую территорию ракетами ATACMS и Storm Shadow конфликт на Украине приобрел элементы глобального характера. Глава государства также уточнил, что объекты для дальнейших ударов России будут определяться исходя из угроз для страны. При этом Москва будет заранее предлагать мирным жителям Украины покинуть зоны возможного поражения.